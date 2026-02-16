Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
16.02.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 212,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Boeing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,123 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 11 449,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,49 Prozent angezogen.
Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Boeing Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.