Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Boeing-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 212,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Boeing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,123 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 11 449,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,49 Prozent angezogen.

Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at