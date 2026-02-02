Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Boeing-Performance im Blick 02.02.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 117,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,851 Boeing-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,88 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 30.01.2026 auf 233,72 USD belief. Das entspricht einem Plus von 98,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 182,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

