Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Boeing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 207,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,829 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (247,68 USD), wäre die Investition nun 1 196,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,60 Prozent.

Boeing war somit zuletzt am Markt 194,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at