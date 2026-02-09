Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Boeing-Investment 09.02.2026 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Boeing-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Boeing-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 181,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,510 Boeing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2026 1 339,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,91 Prozent.

Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 191,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 205,20 -0,24% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

