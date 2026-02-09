Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Boeing-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Boeing-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 181,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,510 Boeing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2026 1 339,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,91 Prozent.

Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 191,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at