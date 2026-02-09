Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Boeing-Investment
|
09.02.2026 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Boeing-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 181,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,510 Boeing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2026 1 339,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,91 Prozent.
Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 191,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Boeing Co.
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|205,20
|-0,24%
