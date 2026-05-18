Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Langfristige Investition
|
18.05.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 18.05.2021 wurde die Boeing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 227,55 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Boeing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,439 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Boeing-Aktien wären am 15.05.2026 96,90 USD wert, da der Schlussstand 220,49 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 3,10 Prozent.
Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 174,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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