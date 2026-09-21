Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Lukrative Boeing-Anlage?
|
21.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr bedeutet
Am 21.09.2025 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 215,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 0,464 Boeing-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,91 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 18.09.2026 auf 198,20 USD belief. Mit einer Performance von -8,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 156,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Boeing-Aktie unter Druck: Airbus-Konkurrent kämpft mit neuen Verzögerungen (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|ROUNDUP: Boeing erwartet weitere Verzögerungen bei 777X - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Boeing erwartet weitere Verzögerungen bei 777X - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|173,54
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.