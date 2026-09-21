Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2025 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 215,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 0,464 Boeing-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,91 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 18.09.2026 auf 198,20 USD belief. Mit einer Performance von -8,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 156,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at