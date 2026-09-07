Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Profitable Boeing-Anlage? 07.09.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Boeing von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Boeing von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Boeing-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 07.09.2021 wurden Boeing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 214,24 USD. Bei einem Boeing-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,668 Boeing-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 212,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 990,71 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,93 Prozent.

Der Marktwert von Boeing betrug jüngst 167,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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