Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Caterpillar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 81,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,224 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 800,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 979,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 879,48 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 363,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at