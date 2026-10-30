Caterpillar Aktie

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WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Lukrative Caterpillar-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2016 wurden Caterpillar-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 83,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,218 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 29.10.2026 77 180,50 USD wert, da der Schlussstand 647,39 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 671,80 Prozent vermehrt.

Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 296,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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