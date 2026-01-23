Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Caterpillar-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Caterpillar-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,399 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Caterpillar-Anteile wären am 22.01.2026 10 633,16 USD wert, da der Schlussstand 648,41 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 963,32 Prozent.

Caterpillar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 302,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at