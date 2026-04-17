Caterpillar Aktie

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WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Lukrative Caterpillar-Anlage? 17.04.2026 16:04:41

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,17 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,631 Caterpillar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 772,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 759,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +875,95 Prozent.

Alle Caterpillar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 360,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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