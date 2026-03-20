Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Caterpillar-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Caterpillar-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Caterpillar-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Caterpillar-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,325 Caterpillar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Caterpillar-Aktie auf 688,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 912,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 812,48 Prozent.

Caterpillar war somit zuletzt am Markt 319,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at