Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Langfristige Performance
|
26.06.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren eingebracht
Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 236,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,203 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 1 057,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 608,99 USD wert. Damit wäre die Investition 346,09 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 459,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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