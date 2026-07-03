Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Caterpillar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 217,76 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Caterpillar-Aktie investierten, hätten nun 0,459 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 963,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 342,47 Prozent gleich.

Caterpillar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 456,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at