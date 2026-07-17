Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Caterpillar-Performance 17.07.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Caterpillar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 418,07 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23,919 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 16.07.2026 20 981,41 USD wert, da der Schlussstand 877,17 USD betrug. Damit wäre die Investition um 109,81 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 420,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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