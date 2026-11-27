Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Caterpillar-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 95,81 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,044 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 567,47 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 25.11.2026 auf 543,69 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 467,47 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 248,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at