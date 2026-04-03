Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Frühes Investment
|
03.04.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Caterpillar-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 229,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,503 Caterpillar-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 201,11 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 02.04.2026 auf 717,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,01 Prozent gesteigert.
Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 333,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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