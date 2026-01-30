Caterpillar Aktie

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

Rentabler Caterpillar-Einstieg? 30.01.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Caterpillar-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 374,98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investierten, hätten nun 26,668 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 740,68 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 29.01.2026 auf 665,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,41 Prozent gesteigert.

Am Markt war Caterpillar jüngst 300,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

