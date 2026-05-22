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Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Performance unter der Lupe 22.05.2026 16:04:16

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Caterpillar-Anteile an diesem Tag bei 345,19 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,290 Caterpillar-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 250,86 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 21.05.2026 auf 865,95 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 250,86 USD, was einer positiven Performance von 150,86 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 401,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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