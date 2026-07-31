Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Caterpillar-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 206,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,837 Caterpillar-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 913,62 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 30.07.2026 auf 809,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 291,36 Prozent angezogen.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 358,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at