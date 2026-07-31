Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Langfristige Performance
|
31.07.2026 16:08:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Caterpillar-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 206,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,837 Caterpillar-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 913,62 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 30.07.2026 auf 809,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 291,36 Prozent angezogen.
Insgesamt war Caterpillar zuletzt 358,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)