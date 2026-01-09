Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Caterpillar gewesen.

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 246,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,548 Caterpillar-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 608,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 658,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich jüngst auf 278,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at