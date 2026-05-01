Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Profitable Caterpillar-Anlage?
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01.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient
Am 01.05.2023 wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 217,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,460 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 409,68 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 30.04.2026 auf 890,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 309,68 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 377,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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