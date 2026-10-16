Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Caterpillar-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 270,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Caterpillar-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,369 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 735,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 345,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at