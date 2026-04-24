Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Profitable Caterpillar-Anlage? 24.04.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Caterpillar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.04.2025 wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 306,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,588 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 218,93 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 23.04.2026 auf 835,24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172,19 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 377,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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