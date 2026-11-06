Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Lohnendes Caterpillar-Investment?
|
06.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 569,78 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Caterpillar-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,176 Caterpillar-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 97,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,83 Prozent.
Am Markt war Caterpillar jüngst 271,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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