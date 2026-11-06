Caterpillar Aktie

Caterpillar ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Caterpillar-Investment? 06.11.2026 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Caterpillar-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 569,78 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Caterpillar-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,176 Caterpillar-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 97,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,83 Prozent.

Am Markt war Caterpillar jüngst 271,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Caterpillar Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 501,60 2,10% Caterpillar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen