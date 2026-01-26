Chevron Aktie

Chevron

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Chevron-Investition im Blick 26.01.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Chevron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Chevron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,888 Chevron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 166,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 981,93 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 98,19 Prozent.

Der Börsenwert von Chevron belief sich zuletzt auf 336,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

