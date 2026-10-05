Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Chevron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Chevron-Anteile an diesem Tag bei 102,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,782 Chevron-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 206,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 021,81 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 021,81 USD, was einer positiven Performance von 102,18 Prozent entspricht.

Chevron war somit zuletzt am Markt 408,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at