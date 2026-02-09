Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chevron-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Chevron-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 168,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,594 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 180,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,37 Prozent zugenommen.

Chevron war somit zuletzt am Markt 366,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at