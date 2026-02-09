Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Frühes Investment
|
09.02.2026 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Chevron-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 168,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,594 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 180,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,37 Prozent zugenommen.
Chevron war somit zuletzt am Markt 366,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
