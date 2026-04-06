Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Hochrechnung
|
06.04.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 167,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,648 Chevron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Chevron-Papiers auf 198,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 868,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,68 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Chevron eine Börsenbewertung in Höhe von 398,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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