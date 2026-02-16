Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Chevron-Investition 16.02.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Chevron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Chevron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,738 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 183,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 972,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97,29 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 369,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Chevron Corp.

Analysen zu Chevron Corp.

06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 154,52 0,06% Chevron Corp.

