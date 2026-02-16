Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Chevron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,738 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 183,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 972,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97,29 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 369,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at