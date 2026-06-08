Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Chevron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Chevron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Chevron-Papiers betrug an diesem Tag 108,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 91,971 Chevron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 227,08 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 05.06.2026 auf 187,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,27 Prozent vermehrt.

Am Markt war Chevron jüngst 373,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at