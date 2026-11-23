So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Chevron-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Chevron-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Chevron-Aktie an diesem Tag bei 116,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 85,985 Chevron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 208,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 916,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 79,17 Prozent gestiegen.

Chevron war somit zuletzt am Markt 406,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at