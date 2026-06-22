Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Chevron-Aktien gewesen.

Am 22.06.2025 wurden Chevron-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 149,55 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chevron-Aktie investiert, befänden sich nun 6,687 Chevron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 173,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 161,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 16,10 Prozent.

Chevron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 345,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at