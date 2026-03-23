Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Rentables Chevron-Investment? 23.03.2026 16:04:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Chevron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Chevron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chevron-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,068 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2026 215,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,55 Prozent angewachsen.

Chevron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 405,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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