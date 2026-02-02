Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Frühes Investment
|
02.02.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Chevron-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 149,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,029 Chevron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 857,36 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 30.01.2026 auf 176,90 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 857,36 USD entspricht einer Performance von +18,57 Prozent.
Am Markt war Chevron jüngst 355,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Chevron-Aktie dennoch in Grün: Sinkende Gewinne im 4. Quartal (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|ROUNDUP: Niedrigere Ölpreise belasten Chevron - Zurückhaltung bei Venezuela (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)