Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Chevron-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 149,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,029 Chevron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 857,36 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 30.01.2026 auf 176,90 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 857,36 USD entspricht einer Performance von +18,57 Prozent.

Am Markt war Chevron jüngst 355,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at