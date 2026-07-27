Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Chevron-Anlage im Blick 27.07.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chevron-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 159,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,626 Chevron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (194,79 USD), wäre das Investment nun 122,00 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,00 Prozent.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 386,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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