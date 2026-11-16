Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Rentabler Chevron-Einstieg?
|
16.11.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 16.11.2023 wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141,77 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,054 Chevron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (219,89 USD), wäre das Investment nun 1 551,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,10 Prozent.
Insgesamt war Chevron zuletzt 431,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|198,16
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.