Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chevron gewesen.

Am 16.11.2023 wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141,77 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,054 Chevron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (219,89 USD), wäre das Investment nun 1 551,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,10 Prozent.

Insgesamt war Chevron zuletzt 431,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at