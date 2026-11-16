Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Rentabler Chevron-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chevron gewesen.

Am 16.11.2023 wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141,77 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,054 Chevron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (219,89 USD), wäre das Investment nun 1 551,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,10 Prozent.

Insgesamt war Chevron zuletzt 431,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
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