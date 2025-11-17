Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
17.11.2025 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Chevron-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Chevron-Papiers betrug an diesem Tag 184,09 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,432 Chevron-Papiere. Die gehaltenen Chevron-Aktien wären am 14.11.2025 856,21 USD wert, da der Schlussstand 157,62 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 14,38 Prozent.
Chevron wurde am Markt mit 316,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
14.11.25