Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lohnende Chevron-Investition?
|
29.12.2025 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 91,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,959 Chevron-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.12.2025 auf 150,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 644,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,41 Prozent angewachsen.
Chevron war somit zuletzt am Markt 302,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|128,32
|0,39%
