Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cisco-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 47,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,916 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 77,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 622,05 USD wert. Mit einer Performance von +62,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Cisco betrug jüngst 309,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at