Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Langfristige Investition
|
25.11.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2021 wurde die Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 55,54 USD. Bei einem Cisco-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,005 Cisco-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 93,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 692,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,23 Prozent.
Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 381,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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