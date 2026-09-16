Cisco Aktie

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WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Performance im Blick 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cisco-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,494 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 110,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,46 Prozent zugenommen.

Am Markt war Cisco jüngst 433,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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