Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cisco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Cisco-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cisco-Aktie bei 27,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 357,654 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 919,89 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 189,20 Prozent gleich.

Cisco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 319,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at