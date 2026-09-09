Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cisco-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324,149 Cisco-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 109,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 387,36 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 253,87 Prozent.
Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 430,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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