Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.04.2021 wurde die Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug an diesem Tag 51,64 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 193,648 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 82,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 997,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,97 Prozent zugenommen.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 325,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at