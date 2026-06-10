Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Cisco-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Cisco-Aktie investierten, hätten nun 18,172 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.06.2026 2 187,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,36 USD belief. Damit wäre die Investition um 118,72 Prozent gestiegen.

Cisco wurde am Markt mit 489,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at