Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Cisco-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58,93 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,697 Cisco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (75,23 USD), wäre die Investition nun 127,66 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,66 Prozent.

Cisco wurde am Markt mit 299,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at