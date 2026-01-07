Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Profitable Cisco-Anlage?
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Cisco-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58,93 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,697 Cisco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (75,23 USD), wäre die Investition nun 127,66 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,66 Prozent.
Cisco wurde am Markt mit 299,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
