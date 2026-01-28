Cisco Aktie

Cisco

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Rentables Cisco-Investment? 28.01.2026 16:04:30

Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cisco-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 23,11 USD. Bei einem Cisco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,328 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 78,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 340,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 240,53 Prozent.

Cisco wurde am Markt mit 303,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

