14.01.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.01.2023 wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 48,88 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 20,458 Cisco-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 543,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,40 Prozent gesteigert.
Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 292,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
