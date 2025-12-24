Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cisco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.12.2020 wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cisco-Anteile betrug an diesem Tag 44,54 USD. Bei einem Cisco-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 224,517 Cisco-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cisco-Anteile wären am 23.12.2025 17 516,84 USD wert, da der Schlussstand 78,02 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,17 Prozent.

Insgesamt war Cisco zuletzt 308,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at